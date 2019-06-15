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Додон заявил, что армия Молдавии должна быть вне политики

Президент представил нового главу Министерства обороны Молдавии Павла Войку

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии должно оставаться вне политики. Об этом заявил президент Игорь Додон, представляя нового главу ведомства Павла Войку.

"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно", - заявил Додон, выступая перед офицерами. Он подчеркнул, что "с сегодняшнего дня начинается новый этап для армии".

Войку сменил на посту выступавшего за сближение с НАТО министра Евгения Стурзу, указ о назначении которого отказался подписать Додон. Тогда бывший премьер Павел Филип оспорил решение Додона в Конституционном суде (КС), который стал на сторону кабмина, разрешив подписать указ о назначении экс-председателю парламента Андриану Канду. Глава государства, который является верховным главнокомандующим, также отказывался направить молдавских военных на учения НАТО на Украину.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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