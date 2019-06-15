Конституционный суд Молдавии пересмотрит решения, спровоцировавшие кризис в стране

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии соберется в субботу на заседание, чтобы пересмотреть решения, принятые с 7 по 9 июня и спровоцировавшие кризис в стране.

"Конституционный суд Молдавии 15 июня в 14:00 (совпадает с мск) соберется на заседание, чтобы пересмотреть решения, принятые 7-9 июня", - говорится в сообщении на официальной странице КС. В пресс-службе суда корреспонденту ТАСС пояснили, что речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

На пересмотре этих решений настаивал президент Игорь Додон.

Кризис в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в КС, который объявил эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты, после чего кабинет Филипа подал в отставку.