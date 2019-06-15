Суд на Омаром аль-Баширом начнется по истечении срока апелляции

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Суд над бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом начнется сразу по истечении срока апелляции. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил в субботу генеральный прокурор страны.

"Суд над аль-Баширом начнется по завершении срока апелляции, который занимает неделю", - указал он, не назвав точную дату начала процесса. Последние обвинения в адрес экс-президента были выдвинуты 13 июня. С этого момента, согласно судебной практике, дается одна неделя на их обжалование.

Кроме того, по словам генпрокурора, против представителей бывшего режима возбуждено 41 уголовное дело.

Аль-Башир, управлявший страной 30 лет, обвиняется в коррупции, отмывании денег, финансировании терроризма, а также причастности к гибели протестующих. В настоящее время он содержится в тюрьме Кобер на севере Хартума.