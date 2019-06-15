Зеленский открыл Центр разминирования ГСЧС в Донбассе

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу открыл Центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Я хочу поздравить всех с сегодняшним открытием мощного и абсолютно нового центра. Мы все с вами понимаем, что сейчас у нас война, и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, потому что после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории, война с минами будет продолжаться", - сказал он на открытии центра. На церемонии также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Почти 7000 кв. км территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины, не очищены от взрывоопасных предметов", - уточнили позже в администрации Зеленского.

В субботу Зеленский прибыл в Донецкую область. На встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Мариуполе президент пообещал скорый приток иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса, а также принятие "реформаторских законопроектов" для развития предпринимательства. Зеленский также присутствовал при подписании инвестиционного контракта между компанией Air Liquide и Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича о строительстве комплекса воздухоразделительной установки на сумму $25 млн.

Это вторая поездка Зеленского в Донецкую область с момента вступления в должность главы государства. Во время предыдущей поездки в Донбасс, которая состоялась 27 мая, президент посещал позиции украинской армии у линии соприкосновения. Тогда он говорил о необходимости улучшить обеспечение военнослужащих.