Конституционный суд Украины 18 июня продолжит рассмотрение дела о роспуске Рады

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) 18 июня продолжит рассматривать законность указа президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращение полномочий депутатов Верховной рады текущего созыва. Это следует из опубликованного в субботу расписания заседаний инстанции.

Рассмотрение данного дела пройдет "на закрытой части судебного заседания". Окончательное решение должно быть размещено на официальном сайте КСУ до 29 июня. Дело о признании указа Зеленского неконституционным принято судом в работу 29 мая, а 4 июня большая палата суда признала его неотложным, что сужает срок рассмотрения до одного месяца.

КСУ 11 июня в открытом режиме провел первое заседание по данному делу. На нем один из судей заявил о необходимости доказать факт отсутствия коалиции в Раде, на основании которого президент решил распустить парламент. Судьи также обратили внимание, что не располагают официальной информацией о составе коалиции в Верховной раде. Председатель парламента Андрей Парубий 14 июня сообщил о передаче в суд списка депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

Зеленский 20 мая во время инаугурации объявил о роспуске Рады, а на следующий день подписал соответствующий указ, назначив выборы на 21 июля. Причиной он назвал отсутствие правящего большинства в парламенте более 30 дней. Однако депутаты с этим не согласились и решили оспорить указ в Конституционном суде. По их версии, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а только 17 мая этого года, когда за три дня до инаугурации Зеленского фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции, а спикер Рады провозгласил ее распад.