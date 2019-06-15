"Оппозиционная платформа - За жизнь" подала в ЦИК Украины документы для выборов в Раду

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатов на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе партии.

"Мы идем побеждать, чтобы принести на Украину мир! "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала документы на регистрацию в ЦИК", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса центра "Социс", которой проходил с 29 мая по 6 июня, "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает третье место в электоральном рейтинге партий, ее готовы поддержать 9,2% опрошенных.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля, однако Конституционный суд Украины пока рассматривает обращение 62 депутатов с требованием отменить указ президента Украины о роспуске парламента. В настоящее время суд перешел к закрытой стадии рассмотрения дела.