СМИ: генсек ЛАГ прибыл в Судан с посреднической миссией

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт прибыл в воскресенье в Судан в рамках посреднических усилий по урегулированию кризиса в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

В Хартуме у него запланированы переговоры с представителями временного Военного совета и лидерами ведущей силы протестного движения - альянса "За свободу и перемены". Визит исполнительного главы межарабской организации нацелен на то, чтобы сблизить позиции сторон и вернуть их за стол переговоров в целях достижения консенсуса по переходному периоду и формированию будущих органов власти.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой освободили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек, а ситуация накалилась до предела. После этого оппозиция отказалась продолжать переговоры с армией и заявила о сворачивании всех контактов с военными. Более того, в Хартуме началась бессрочная акция гражданского неповиновения, но уже спустя два дня она была приостановлена благодаря посредническим усилиям Эфиопии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров, нацеленных на определение формата будущего переходного периода. Однако, несмотря на все усилия, прорыва в этом вопросе пока не намечается.