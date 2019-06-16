Сальвадор разорвал отношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой

ГАВАНА, 16 июня. /ТАСС/. Руководство Сальвадора приняло решение о сворачивании дипломатических отношений с Фронтом ПОЛИСАРИО, провозгласившим Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) на территории Западной Сахары, и намерено развивать сотрудничество с Марокко, считающим регион своим. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Telesur.

"Мы решили прекратить наши дипломатические отношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой. Разрывая отношения с ними, мы намерены усилить сотрудничество с Марокко, - приводит канал слова президента центральноамериканской республики Найиба Букеле. - Сальвадор ранее каким-то образом признал несуществующую виртуальную республику, у которой нет ни территории, ни людей".

История затяжного конфликта

Вот уже более четырех десятилетий западносахарский вопрос продолжает оставаться предметом международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил САДР и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила в Западную Сахару миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, в том числе ООН, разрешить конфликт пока не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Так, с июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.