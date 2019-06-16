Совет ЕС обсудит инцидент в Оманском заливе и стратегическую роль Черного моря для ЕС

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в Оманском заливе, а также "возрастающую стратегическую роль для сообщества Черноморского региона", сообщили в Совете ЕС. Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопрос обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдавии, Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Инцидент в Оманском заливе

Как сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, главы МИД начнут заседание с международной повестки, в рамках которой обсудят последствия нападения на танкеры в Оманском заливе. "Министры иностранных дел обсудят эту ситуацию 17 июня в Люксембурге", - сказала она, отказавшись комментировать обвинения госсекретаря США Майка Помпео, который возложил на Иран ответственность за торпедную атаку танкеров, и повторив распространенное ранее заявление ЕС с призывом всех сторон к сдержанности.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", - заявила она.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous ("Кокука карейджес") взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge ("Бэйнбридж"), а команду норвежского танкера Front Altair ("Фронт Альтаир"), в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Роль Черного моря

Одной из основных тем заседания, по которому министры по итогам встречи утвердят официальное заявление, является "растущая стратегическая роль для ЕС Черноморского региона". "Совет подтвердит свою давнюю приверженность укреплению процветания, стабильности и устойчивости в Черноморском регионе, подчеркнут возрастающее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призовут к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве", - сообщили в Совете ЕС.

Кроме того, министры "выразят обеспокоенность вызовами безопасности в регионе Черного моря", отметили в Совете ЕС, уточнив, что главы МИД одобрят документ, в котором, в частности, в очередной раз заявят о своей позиции по Крыму.

"В этом контексте Совет должен подтвердить приверженность международному праву, включая принцип независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции [ООН] по морскому праву, свободе навигации. Кроме того, Совет подтвердит, что политические решения ЕС по непризнанию Крыма носят фундаментальный характер для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черном море", - добавили в Совете.

ЕС на разных уровнях обсуждает Черноморский регион после инцидента 25 ноября 2018 года, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Катера были задержаны, все моряки арестованы.