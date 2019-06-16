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Кризис в Сирии

СМИ: при обстреле боевиками селения на юге Алеппо погибли 11 человек

Еще 15 человек получили ранения

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в воскресенье во время обстрела бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, боевики вели огонь по поселку из реактивных систем залпового огня.

Ранее минометным обстрелам подверглись населенные на севере провинции Хама. Оттуда сообщений о пострадавших не поступало.

Как утверждает сирийское агентство, военную поддержку бандформированиям на севере Сирии оказывает Турция, которые предоставляет им оружие и боеприпасы для обстрела районов, находящихся под защитой правительственных войск.

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