Избирательный штаб Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа откажется от услуг ряда специалистов по изучению общественного мнения из-за утечки внутренних данных, свидетельствующих о низком рейтинге американского лидера, сообщил в воскресенье телеканал NBC.

По сведениям его источников, речь идет о собранной ранее в этом году штабом информации, которая не предназначалась для публикации, однако была получена в марте журналистами газеты The New York Times, телеканалов ABC и NBC, а также других СМИ. Согласно этим данным, Трамп уступает по популярности среди избирателей в 11 штатах бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Последний претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и считается сейчас самым сильным потенциальным соперником Трампа на выборах.

Указанные данные свидетельствуют о том, что в некоторых штатах, имеющих ключевое значение с точки зрения исхода президентских выборов, Байден опережает Трампа по популярности на 10%-15%. Представители штаба Трампа заявили, что данные оценки являются устаревшими.

Сам Трамп подчеркивал, что результаты опросов, свидетельствующие о его низком рейтинге, ошибочны. NBC не уточняет, какие именно сотрудники штаба будут уволены, а также были ли они уличены в передаче данных журналистам.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).