Правоцентристы лидируют на всеобщих выборах в Гватемале

ТАСС, 17 июня. Правоцентристская партия "Вперед" (Vamos), по предварительным данным, лидирует на выборах в однопалатный Конгресс (парламент) Гватемалы. Второе место занимает левоцентристский "Национальный союз надежды" (Unidad Nacional de Esperanza). Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на сайте Высшего избирательного трибунала страны.

По его данным, после подсчета 2% голосов партия "Вперед" набирает более 17,9% голосов, "Национальный союз надежды" - 15,2%. На третьем месте в данный момент - правая "Гуманистическая партия" (Partido Humanista) с 14,2%.

Представители властей в эфире государственного телевидения сообщили, что явка, возможно, будет ниже, чем ожидалась ранее, из-за прошедших в стране дождей.

В списки избирателей внесены порядка 8,1 млн человек. За ходом волеизъявления и подсчетом голосов следили более 2,6 тыс. местных и международных наблюдателей. Представители миссии Организации американских государств выразили обеспокоенность рядом инцидентов, связанных с насилием вблизи некоторых избирательных участков.

Выборы членов Конгресса проводятся по смешанной системе: по мажоритарному принципу будут избраны 128 человек, по пропорциональному - 32. Срок их полномочий составляет четыре года с возможностью переизбрания не более двух раз. Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 28 партий.