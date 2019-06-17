Штрахе отказался от мандата евродепутата и пообещал вернуться в политику в Австрии

ВЕНА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в мае в отставку со всех политических постов, решил не принимать прямой депутатский мандат в Европейском парламенте и заявил, что вернется в австрийскую внутреннюю политику после тщательного расследования обстоятельств вокруг скандальной видеозаписи с Ибицы 2017 года.

По итогам голосования на выборах в Европарламент в Австрии, за Штрахе по списку от правой Австрийской партии свободы (АПС) проголосовали почти 45 тыс. человек. Это было достаточным числом голосов для получения прямого мандата, для которого в обычном случае требуется заручиться поддержкой 33 тыс. избирателей. Штрахе после отставки с поста вице-канцлера и лидера АПС продолжил числиться кандидатом от этой партии в Европарламент. Учредительное заседание Европарламента запланировано на 2 июля, если бы Штрахе не стал отказываться от мандата, то он бы автоматически стал евродепутатом.

Штрахе в своем заявлении, которое распространила АПС, поблагодарил избирателей за поддержку. По его словам, это продемонстрировало, что австрийцы оказывают ему доверие, но после долгих раздумий он принял решение "не принимать мандат в Европарламент". "Я не отказываюсь от вашего доверия и вашего поручения, а делаю правильное в нужное время. Это решение не было результатом политического расчета, и это даже не сделка, а просто мое личное решение, которое последовало по простой причине: возвращение в политику может и должно произойти только тогда, когда будут обстоятельно прояснены факты на видеозаписи с Ибицы, - отметил Штрахе. - Моя политическая жизнь, которая всегда была сосредоточена на Вене и Австрии, не закончилась. Я вам это обещаю с осознанием того, что я ваш, мои избиратели, должник".

По официальным данным, на выборах в Европарламент от Австрии победила консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем, получив семь мандатов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии - пять мандатов, третье - правая Австрийская партия свободы - три мандата. "Зеленые" получили два мандата, "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - один.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием на Ибице в 2017 году. В результате этого в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены на осень 2019 года досрочные парламентские выборы. Правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем было отправлено в отставку, канцлером переходного периода была назначена Бригитте Бирляйн.