Главы МИД Евросоюза утвердили новую стратегию сообщества по Центральной Азии

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза утвердили новую версию стратегии сообщества по странам Центральной Азии, которая впервые была утверждена в 2007 году. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.

"17 июня 2019 года Совет принял новую стратегию ЕС в отношении Центральной Азии, адаптирующей политику Евросоюза к новым возможностям в регионе, - отмечается в нем. - Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году".

В документе говорится, что "Совет подчеркивает свою приверженность заключению и осуществлению амбициозных и взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с заинтересованными странами региона". "Эти соглашения остаются краеугольным камнем взаимодействия ЕС с Центральной Азией. Совет повторяет, что сфера отношений ЕС связана с готовностью отдельных стран Центральной Азии проводить реформы и укреплять демократию, права человека, верховенство закона и независимость судебной власти, а также модернизировать и диверсифицировать экономику, в том числе путем поддержки частного сектора, в частности, малых и средних предприятий в условиях свободной рыночной экономики", - пояснил Совет.

Новая стратегия ЕС будет сосредоточена на двух аспектах. Во-первых, "это партнерство в целях обеспечения устойчивости путем усиления возможностей государств Центральной Азии преодолевать внутренние и внешние проблемы и повышения их способности проводить реформы". А во-вторых, - "процветание региона за счет поддержки экономической модернизации, содействия устойчивому объединению и инвестиций в молодежь".

Кроме того, "ЕС полон решимости инвестировать в региональное сотрудничество в Центральной Азии, помогая странам региона развивать диалог и взаимодействие в своем собственном темпе".

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини представит новую стратегию сообщества 7 июля в Бишкеке, где пройдет министерская встреча ЕС - Центральная Азия.