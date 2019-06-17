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Политический кризис в Молдавии

Ушедшая в оппозицию Демпартия Молдавии возвращается в парламент

Как заявил глава фракции Павел Филип, демократы планируют быть "активной и конструктивной оппозиционной силой"

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) признала законность нынешнего состава парламента и намерена принять активное участие в его работе. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник глава фракции Павел Филип.

"После событий последних дней парламент вернулся в легальное поле, поэтому фракция ДПМ начиная с сегодняшнего дня примет участие в работе парламента", - сказал Филип. Он отметил, что демократы планируют быть "активной и конструктивной оппозиционной силой".

Кризис в Молдавии разгорелся после того, как поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил эти решения незаконными и обязал главу республики распустить парламент. ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, после чего кабинет Филипа подал в отставку. Затем КС отменил свои последние решения.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в МолдавииГречаный, Зинаида
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