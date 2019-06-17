Мирзиёев и Путин обсудили итоги саммитов в Бишкеке и Душанбе

ТАШКЕНТ, 17 июня. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и Российской Федерации Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин 17 июня по телефону обсудили итоги совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества и пятого Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедших с их участием 13-15 июня в столицах Киргизии и Таджикистана. Информацию об этом в понедельник разместила на своем сайте пресс-служба президента Узбекистана.

"Главы двух государств обменялись мнениями по итогам участия 14-15 июня этого года в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе беседы Мирзиёев и Путин обсудили актуальные вопросы развития и укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства.

Отмечается, что особое внимание при этом было уделено практической реализации приоритетных проектов и программ в разных отраслях экономики, включая договоренности, достигнутые в рамках первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, состоявшегося 30 мая этого года в городе Ургенче.