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Генсек ЛАГ обвинил Турцию и Иран в экспансии на Ближнем Востоке

Ранее организация приняла совместное заявление с осуждением "агрессии" Ирана и его "вмешательства" во внутренние дела стран региона

ТАСС, 17 июня. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт обвинил Турцию и Иран в экспансии, направленной на распространение своего влияния в арабских странах Ближнего Востока. Слова политика передает в понедельник телеканал Nile News.

"Иран и Турция осуществляют экспансионистские проекты за пределами своих границ, не имея на это никакого права", - передает телеканал выступление Абу аль-Гейта на открытии форума "На пути к созданию единой стратегии взаимодействия с соседними странами", организованного ЛАГ в Каире. Политик также выступил с утверждением, что "Турция продвигает политический ислам под прикрытием неоосманизма".

31 мая ЛАГ приняла совместное заявление с осуждением "агрессии" Ирана и его "вмешательства" во внутренние дела стран региона.

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