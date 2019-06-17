Зеленский обозначил шаги, необходимые для возвращения к работе нормандского формата

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Первоочередными шагами для возвращения к работе "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе является обмен пленными, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск, строительство моста в Станице Луганской. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Париже президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Эти шаги, думаю, очень несложные, они очень срочные, и мы можем сделать их в ближайшее время, и только тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и решению серьезного конфликта", - сказал он. Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время должна состояться встреча политических советников "нормандской четверки" для подготовки встречи представителей нормандского формата.

О встрече политсоветников "нормандской четверки"

Также Зеленский заявил, что в скором времени состоится встреча политических советников "нормандской четверки" для подготовки контактов сторон нормандского формата по ситуации в Донбассе.

"Наши политические советники будут встречаться в ближайшее время для подготовки встречи ("нормандской четверки" - прим ТАСС)", - сказал он. Говоря о ситуации на Украине, Зеленский заявил, что "никто не хочет, чтобы Украина была "пороховой бочкой", где Крым и Донбасс - бикфордов шнур".

Президент заявил, что возвращение Киеву неподконтрольных территорий - его приоритет как главы государства и просто как человека. Он в очередной раз подчеркнул, что урегулировать ситуацию в Донбассе невозможно военным путем. "Единственный ключ - дипломатический и санкционное давление", - сказал Зеленский, попросив Макрона содействовать этому.

Глава государства также подчеркнул, что Киев не готов вести диалог с руководством провозглашенных ДНР и ЛНР, однако намерен действовать "в минском формате" и готов к прекращению огня. Одной из ключевых задач он также назвал возвращение пленных и задержанных украинских моряков. "Мы будем и далее сотрудничать с другими странами - членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореходства в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе", - добавил он.

Зеленский в понедельник находится с визитом во Франции, во вторник у него запланирована встреча в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Программы визитов в эти страны, кроме встреч с руководством Франции и Германии, предусматривают переговоры с главами парламентов этих стран и представителями бизнеса.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в понедельник, что на встрече с Меркель запланировано обсудить внутреннюю политику Киева, процесс реализации реформ в стране, возможности достижения прогресса на пути выполнения Минских соглашений. Он также не исключил, что темами переговоров могут стать строительство газопровода "Северный поток - 2", а также транзит газа через Украину.