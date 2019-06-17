ЦИК Украины зарегистрировал первую партию на выборах в Раду

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала список первой политической партии на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сказано в сообщении комиссии.

"ЦИК зарегистрировал 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в депутаты, включенных в список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении по итогам заседания, которое состоялось в понедельник. Таким образом, в настоящее время всего зарегистрирован 461 кандидат в депутаты в одномандатных округах, а также одна политическая партия в многомандатном округе. Выдвижение кандидатов в одномандатных округах от партий завершилось 10 июня, а сроки самовыдвижения кандидатов истекают 20 июня. Согласно календарному плану комиссии, в целом регистрация кандидатов завершается 25 июня.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля, однако Конституционный суд пока рассматривает обращение 62 депутатов с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. Согласно украинским законам, выборы в Раду осуществляются по смешанной системе, когда половина мест в парламенте (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов-мажоритариев будут избраны в одномандатных округах.

По данным опроса, который провел центр "Социс" и организация "Комитет избирателей Украины" в период 29 мая - 6 июня, шесть политических партий имеют шансы пройти в новый состав Верховной рады.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, 51,3% опрошенных отдали бы свой голос за партию Зеленского "Слуга народа", еще 9,5% выразили поддержку партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность". На третьем месте оказалась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую поддержали бы 9,2% опрошенных.

Еще 8,7% проголосовали бы за партию "Батькивщина" экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, 5% - за партию "Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Партия "Голос" имеет поддержку 4,9% избирателей и при проходном барьере в 5% сохраняет шансы получить представительство в парламенте. Остальные партии набирают менее 3% голосов.