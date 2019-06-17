Тимошенко обвинила Гройсмана и Коболева в намерении "обанкротить" ГТС Украины

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра страны Владимира Гройсмана и главу компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в попытках искусственно развалить газотранспортную систему (ГТС) государства. Об этом она сказала в понедельник вечером в эфире телеканала NewsOne.

"Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое заявление о преступлении против Гройсмана и Коболева, которые де-факто создают преступление по искусственному банкротству ГТС, доведению ее до развала", - сказала она. По ее мнению, еще при президенте Петре Порошенко была начата процедура разделения компании "Нафтогаз Украины", которая на самом деле якобы является "скрытой приватизацией" ГТС. "Они начали процесс теневой фактической приватизации ГТС за бесценок, они хотят контрольный пакет компании отдать непонятно каким компаниям, но точно аффилированным с теми, кто хочет эту систему украсть", - сказала она.

По мнению политика, ситуация с недостаточностью оборотных средств, о чем сообщила на днях компания "Укртрансгаз", лишь подтверждает это. "Они сейчас делают искусственное банкротство ГТС, то есть все деньги за транспортировку (транзит - прим. ТАСС) получает "Нафтогаз", не платят достаточно денег ГТС и превращают нашу бесценную ГТС в банкрота", - сказал она, отметив, что ГТС себя сейчас окупает, поскольку Украина получает ежегодно около $3 млрд за транзит российского газа.

Тимошенко предостерегла премьера Гройсмана от дальнейших таких действий, заявив, что "он будет за это отвечать". Политик также обратилась к главе государства Владимиру Зеленскому "наложить вето" на решения правительства, которые касаются ГТС.

Компания "Укртрансгаз" (выполняет функции оператора газотранспортной системы) 14 июня сообщила об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд (около $152 млн), что угрожает возникновению ЧП в масштабе всей страны. По информации компании, "остаточных объемов газа для этих нужд достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня". "Укртрансгаз" поясняет свои финансовые проблемы установленными в конце 2018 года необоснованными "временными тарифами", которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%. Кроме того, подчеркивается в сообщении, в стране пока не решена проблема несанкционированного отбора газа.

Разделение "Нафтогаза"

На Украине продолжается процесс так называемого анбандлинга - разделения компании "Нафтогаз Украины" и создания нового оператора ГТС страны. Планируется, что он заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Между тем руководство "Нафтогаза" и правительство страны имеют различные взгляды на этот счет.

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции руководства компании, которое настаивало на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.