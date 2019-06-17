Зеленский надеется на поддержку Меркель в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти Украины стремятся укрепить отношения с МВФ, Евросоюзом и НАТО и надеются на поддержку [Запада] в деле реализации структурных реформ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью газете Bild.

"Наша важнейшая цель сейчас состоит в том, чтобы расширить добрые отношения с МВФ, Европейским союзом и НАТО, - утверждал он. - Наши экономические приоритеты - укрепление правовой государственности, валютная либерализация, приватизация, земельная реформа, управление налогами, сокращение административной нагрузки для компаний, а также создание условий для малого и среднего бизнеса".

Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку канцлера Ангелы Меркель, которую назвал "сильной личностью", имеющей огромный опыт. "Украинцы надеются, что Ангела Меркель как человек, который имеет глобальное влияние, поможет моей стране в преодолении вызовов, стоящих перед нами", - сказал он. Одновременно он напомнил, что Киев рассматривает "Северный поток - 2" в качестве угрозы, поскольку этот проект якобы нанесет вред энергобезопасности Украины и Европы".

Президент также снова подчеркнул приверженность Украины сближению с НАТО. "В качестве первого шага я хотел бы ввести стандарты НАТО в украинских вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом альянса", - утверждал Зеленский.

Он выразил надежду, что увидит Украину "на стадии развития, когда ее будут считать равноценным членом ЕС". "Мы все сделаем, чтобы достичь этой цели", - сказал украинский лидер.

Зеленский во вторник впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе - переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, встреча с представителями деловых кругов ФРГ.