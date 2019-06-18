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Политический кризис в Молдавии

Глава МВД Молдавии потребовал снять депутатскую неприкосновенность с Плахотнюка

Андрей Нэстасе также потребовал временно отстранить от должности членов Конституционного суда, так как почти все члены КС являются родственниками олигарха или его приближенными

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать парламентскую неприкосновенность с бежавшего за границу лидера Демократической партии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В запросе, которое опубликовало во вторник молдавское издание Unimedia, также содержится требование временно отстранить от должности членов Конституционного суда, чтобы привлечь их к ответственности по обвинению в "узурпации власти".

"В период с 7 по 9 июня 2019 года судьи КС вынесли решения, противоречащие положениям конституции Республики Молдова, с тем чтобы Плахотнюк Владимир и возглавляемая им преступная группировка насильно оставались у власти, чтобы обеспечить законность так называемого правительства во главе с Павлом Филипом", - говорится в документе. В нем приводятся данные, что почти все члены КС являются родственниками Плахотнюка, его приближенными или членами возглавляемой им партии.

"Решения КС привели к установлению двоевластия в стране и, следовательно, к кризису, который затронул все общество из-за неоднозначного и предвзятого толкования конституционных норм", - отметил Нэстасе.

Теги
МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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