Секретарь совета нацбезопасности Ирана предложил создать механизм борьбы с санкциями США

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия санкциям США. Свое предложение он озвучил, выступая во вторник в Уфе на 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Нужно проявлять стойкость перед вмешательством, притеснением, экономическим вымогательством США в целях установления мира. Необходимо официальное непризнание и противодействие экстерриториальным санкциями американского правительства против других стран с проведением заседания государств, выступающих против этой пагубной практики, а также [следует] создать постоянный международный механизм противодействия этим санкциям", - сказал он.

Шамхани подчеркнул, что нужно прилагать коллективные усилия для "освобождения глобальной экономики от монополии доллара и достижения независимости в денежно-банковской системе без господства США". "Сегодня США, будучи самой большой угрозой международной системе, путем дестабилизации, введением экономических санкций создают безысходность и неуверенность, пытаются принудить страны к капитуляции. Если широкий спектр стран примет общее решение противостоять вымогательству США, то мы сможем принудить их отступить, принять разумное и ответственное поведение в международной системе", - продолжил политик.

"Необходимо также оказывать коллективную помощь странам, которые подвергаются агрессии в новой форме, особенно правительству президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, в ответ на вмешательство американского правительства, нацеленного на свержение законной власти", - заключил он.

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