МИД ДНР: именно прямой диалог с Донбассом является неотъемлемой частью "Минска-2"

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Прямой диалог с республиками Донбасса является неотъемлемой частью минских соглашений. Об этом говорится в заявление МИД Донецкой народной республики (ДНР).

"Заявление Владимира Зеленского о неготовности вести прямые переговоры с республиками, продолжая при этом работу в Минске, со всей ясностью демонстрирует, что президент Украины не понимает сути минских соглашений, - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegam-канале ведомства. - Именно от этого ключевого условия киевское руководство всеми силами старается уклониться, что обуславливает неутешительные результаты переговоров на минской площадке".

Кроме того, в ведомстве отметили, что слова Зеленского о якобы согласии соблюдать режим прекращения огня, выглядят особенно лицемерно на фоне возрастающей интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков. "Это красноречивое подтверждение того, что новые украинские власти "стремятся к миру" только в виде голословных заявлений в медиа-пространстве, а на деле же продолжают тот военный сценарий, который был начат [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко", - подчеркнули в МИД республики.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции заявил, что Киев не готова к прямому диалогу с республиками Донбасса.