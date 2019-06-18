Парламент Молдавии оценит действия Конституционного суда в период политического кризиса

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия, которая даст оценку действиям Конституционного суда (КС) и Генеральной прокуратуры Молдавии в период политического кризиса, создана в парламенте республики. Такое решение было утверждено во вторник на заседании, которое транслировала пресс-служба парламента.

"Начиная с 7 июня в республике Молдова произошла попытка антиконституционного путча, реализованного Демократической партией с помощью двух ключевых государственных институтов: Конституционного суда и Генеральной прокуратуры", - рассказал представлявший проект решения депутат Сергей Литвиненко. Он отметил, что в период с 7 по 9 июня Конституционный суд принял ряд противоречивых решений, которые поставили под сомнение беспристрастность судей.

Парламент Молдавии, в который были избраны три партии и блок, почти три месяца не мог договориться о создании правящей коалиции. Кризис удалось преодолеть, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьером Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в КС, который объявил все эти решения незаконными и обязал главу республики распустить парламент. ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции, после чего кабинет демократов подал в отставку. Затем КС отменил свои последние решения.