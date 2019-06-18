Меркель предупредила Иран о последствиях в случае несоблюдения сделки по атому

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ делают ставку на мирное урегулирование ситуации вокруг Ирана и надеются на выполнение им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), однако в случае, если Тегеран не будет их соблюдать, грозят последствия. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы делаем ставку на то, что Иран будет придерживаться [обязательств в рамках сделки], но, если он этого делать не будет, будут последствия", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что власти Германии "очень серьезно" относятся к выводам американской разведки о причастности к атакам на танкеры в Оманском заливе. "Имеется также большое количество доказательств", - сказала она. "Мы предпримем все силы для того, чтобы разрешить ситуацию мирным путем", - отметила Меркель. Она отметила, что Берлин постарается повлиять на все стороны с тем, чтобы ситуация не обострилась.

СВПД - сделка, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Президент США Дональд Трамп в 8 мая прошлого года объявил о выходе из нее Вашингтона. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.