Президент Мексики назначил референдум о доверии к себе на 21 марта 2021 года

ТАСС, 18 июня. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с предложением организовать всенародное голосование о доверии к себе в качестве главы государства 21 марта 2021 года. Он озвучил его во вторник на пресс-конференции в Мехико, трансляция велась на его странице в Twitter.

"Я предлагаю это (проведение референдума - прим. ТАСС) на 21 марта 2021 года", - сказал Лопес Обрадор. По словам президента, на голосование необходимо выставить вопрос, "оставаться ли ему во главе страны или уходить в отставку". Таким образом он намерен узнать, одобряют ли граждане работу правительства.

К концу марта 2021 года Лопес Обрадор пробудет в должности главы государства чуть меньше половины своего президентского срока. Предложенная дата выбрана неслучайно: 21 марта в Мексике отмечают день рождения национального героя, 49-го президента Бенито Хуареса, руководившего страной с 1858 по 1872 год.

Президент Мексики избирается на шесть лет. Лопес Обрадор вступил в должность главы государства 1 декабря 2018 года.