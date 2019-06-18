Британия призвала Сирию и Россию прекратить удары по гражданской инфраструктуре в Идлибе

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании призывает Дамаск и Москву прекратить авиационные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре в Идлибе, которые якобы наносят сирийские правительственные войска и ВКС РФ. Соответствующее заявление замглавы британского МИД по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона было вечером во вторник размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Правительство исключительно сильно обеспокоено текущей эскалацией насилия на северо-западе Сирии, вызывающими ужас и бессмысленными ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, в том числе больницам и школам. ООН подтвердила, что с конца апреля по меньшей мере 25 медицинских учреждений, в том числе две крупные больницы, а также 37 школ получили повреждения в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов на северо-западе Сирии. Эти удары являются явным нарушением международного права. Мы в самых сильных выражениях призываем режим [президента Сирии Башара Асада] и Россию прекратить эти удары и помочь тем, кто страдает в Идлибе", - говорится в документе.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.