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Помпео и Могерини обсудили Россию, Украину, Венесуэлу и Иран

Также стороны в ходе переговоров обсудили общие вызовы, стоящие перед Вашингтоном и Евросоюзом

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время переговоров в американской столице во вторник обсудили ряд тем, включая Россию, Украину, Венесуэлу, Иран, Афганистан и Ливию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд представляющих взаимный интерес тем и общие вызовы, стоящие перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - отмечается в заявлении.

Теги
УкраинаСШАИранВенесуэлаРоссияМогерини, ФедерикаПомпео, Майкл (Майк)
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