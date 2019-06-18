Помпео и Могерини обсудили Россию, Украину, Венесуэлу и Иран

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время переговоров в американской столице во вторник обсудили ряд тем, включая Россию, Украину, Венесуэлу, Иран, Афганистан и Ливию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд представляющих взаимный интерес тем и общие вызовы, стоящие перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу", - отмечается в заявлении.