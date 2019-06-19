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Иран не продлит двухмесячный срок для участников СВПД по исполнению своих обязательств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Иран не будет продлевать двухмесячный срок для стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в течение которого они должны полностью исполнить свои обязательства по ядерной сделке. Об этом в среду заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Двухмесячный срок, который Иран определил для остальных стран - участниц СВПД, продлен не будет", - приводит слова Камальванди агентство Tasnim.

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