Премьер Молдавии потребовала приостановить процесс приватизации в стране

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что приватизация последних лет происходила в республике с нарушениями, поэтому она потребовала приостановить сделки, которые находятся в процессе. На своей странице в Facebook в среду глава правительства также объявила о планирующейся отставке директора Агентства публичной собственности (АПС) Владимира Балдовича.

"Прошу АПС найти легальный способ, чтобы временно приостановить сделки по приватизации, которые находятся в процессе. <...> Балдович будет отправлен в отставку на следующем заседании правительства", - написала Санду.

Она также проинформировала, что парламент создал специальную комиссию, которая проверит контракты по приватизации начиная с 2013 года. В частности, под подозрение попал Кишиневский международный аэропорт, авиакомпания Air Moldova, а также госпредприятие "Автовокзалы и автостанции", уточнила Санду. По ее словам, после заявления Демократической партии Молдовы (ДПМ) об уходе в оппозицию 14 июня на продажу были выставлены многие другие объекты, ряд из которых - по заниженной стоимости.