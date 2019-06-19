Глава МИД Швейцарии уверен, что права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полноправное участие делегации России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) необходимо, есть надежда, что окончательное решение данной проблемы будет найдено в ближайший понедельник. Об этом заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Уверен, что в ближайший понедельник, когда начнется сессия ПАСЕ, будет найдено окончательное решение, которое позволит восстановить полноценное участие российской делегации в работе ассамблеи, - отметил он. - Речь не идет о некоем проявлении любви или дружбы, а о вполне законном желании и о необходимости участия России в работе ПАСЕ. Мы надеемся, что выход будет найден. Во всяком случае мы получаем позитивные сигналы относительно этого".