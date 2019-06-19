Отвечавший за Brexit экс-министр поддержал Бориса Джонсона на выборах британского премьера

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Фаворит борьбы за посты лидера Консервативной партии и главы британского правительства Борис Джонсон заручился поддержкой еще одного выбывшего из борьбы кандидата в премьеры, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. О своем выборе экс-претендент, вышедший из гонки по итогам второго тура, сообщил в интервью газете Evening Standard, которое появилось в среду на сайте издания.

По словам Рааба, главный вопрос нынешней политической повестки дня состоит в обеспечении выхода страны из Евросоюза не позднее 31 октября. "Единственный кандидат, который теперь это сделает - Борис Джонсон. И поэтому я поддержу его в стремлении стать нашим новым премьер-министром", - заявил Рааб.

Выражая мнение коллег-евроскептиков, экс-министр подчеркнул, что Великобритания достаточное число раз переносила сроки своего выхода из ЕС, и политикам теперь надлежит исполнить ту задачу, которую перед ними поставил народ, проголосовав в пользу Brexit на референдуме 2016 года. "Борис обеспечит наш выход из ЕС в срок и перейдет к тому, чтобы сплотить страну вокруг конструктивной программы, где каждый будет получать выгоду от процветания Соединенного Королевства", - добавил экс-кандидат в премьеры.

Во вторник во втором туре выборов среди членов парламентской фракции консерваторов Джонсон одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 126 из 313 депутатов Палаты общин от тори. Рааб с 30 голосами занял последнее, шестое, место и выбыл из дальнейшей борьбы. После заявления Рааба велика вероятность, что все три десятка парламентариев, поддержавших его во время второго тура, в третьем проголосуют за Джонсона.