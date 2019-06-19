Зеленский обновил состав представителей Украины в контактной группе

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе новых участников. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности стал Богдан Бондарь. Делегацию Киева в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам возглавит Игорь Веремий.

В рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам делегирована Валерия Лутковская, а Александр Моцик будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.