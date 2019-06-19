{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский обновил состав представителей Украины в контактной группе

Украинский лидер ввел в состав рабочих групп новых участников

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе новых участников. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности стал Богдан Бондарь. Делегацию Киева в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам возглавит Игорь Веремий.

В рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам делегирована Валерия Лутковская, а Александр Моцик будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Международные следователи обратятся к РФ с просьбой допросить подозреваемых по делу MH17
Следователи заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест
Читать полностью