Кандидат в постпреды США в ООН пообещала сохранить максимальное давление на Россию

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Россия не является другом Соединенных Штатов, которые продолжат оказывать максимальное давление на Москву. Об этом заявила в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса посол США в Канаде Келли Крафт, выдвинутая на должность постоянного представителя страны при ООН.

Дипломата спросили, какую позицию по отношению к России она намерена отстаивать в случае утверждения на должность постпреда США при ООН, учитывая благосклонное отношение президента Дональда Трампа к нормализации отношений с РФ. "Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг и подрывает наши позиции при каждой возможности", - отметила она, пообещав бдительно следить за шагами, предпринимаемыми РФ на площадке Совета Безопасности ООН.

"Верьте мне, что я буду ясно видеть их [действия] и понимать, в каких областях мы можем взаимодействовать, будь то Северная Корея или иной вопрос", - продолжала Крафт. "Мы должны особенно защищать Украину и осознавать, что они нуждаются в защите", - сказала дипломат.

"Наша администрация ввела против России так много санкций, как не вводила ни одна предшествующая администрация. Я буду продолжать возлагать на них ответственность, мы продолжим оказывать на них максимальное давление", - резюмировала она.

Комитет по иностранным делам Сената по итогам слушаний решит, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру. Затем в верхней палате Конгресса пройдет окончательное голосование. Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре.