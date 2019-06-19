Зеленский назначил секретаря Совбеза главой национального центра по кибербезопасности

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - сказано в документе.

Национальный координационный центр кибербезопасности - это рабочий орган СНБО, который должен обеспечивать координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны при реализации стратегии кибербезопасности, повысить эффективность системы государственного управления в формирования и реализации государственной политики в сфере кибербезопасности. Руководителем Центра по должности является секретарь СНБО.