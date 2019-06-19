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Кризис на Украине

Суд в Киеве отменил увольнение главы Национальной телерадиокомпании Украины

Причиной увольнения Зураба Аласании стало отсутствие в эфире ряда мероприятий с участием экс-президента Петра Порошенко

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в среду признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) об увольнении председателя правления организации Зураба Аласании.

"Решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией Зурабом Григорьевичем признать незаконным и отменить", - написал Аласания на странице в Facebook после окончания суда.

Наблюдательный совет НОТУ 31 января досрочно прекратил контракт с председателем правления организации Зурабом Аласанией. Причиной увольнения было названо отсутствие в эфире ряда мероприятий с участием экс-президента Петра Порошенко. В частности, показа крестного хода, заседания Генассамблеи ООН и одного из экономических форумов, где выступал бывший глава государства.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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