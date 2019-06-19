Кандидат в постпреды США при ООН поддержит идеи Трампа по ближневосточному урегулированию

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт, выдвинутая на должность постпреда США при ООН, в случае утверждения на этот пост намерена поддерживать видение президента США Дональда Трампа относительно ближневосточного урегулирования. Об этом она заявила в среду на посвященных рассмотрению ее кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Если меня утвердят, я буду поддерживать видение президента относительно мира и безопасности в регионе", - сказала Крафт, отметив при этом, что проявление "антиизраильских предубеждений или антисемитизма" в этом вопросе "замедляет процесс установления мира и безопасности".

Крафт подчеркнула, что намерена оказывать поддержку Израилю в организации. "Если мою кандидатуру одобрят, у Израиля не будет более надежного друга, чем Келли Крафт и США", - добавила она.

25-26 июня в Манаме запланирована международная конференция "Мир во имя процветания". По имеющейся информации, США и Бахрейн планируют организовать этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века" по решению палестинской проблемы.

Как утверждает ряд арабских СМИ, данный проект, разрабатываемый американской администрацией, предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные районы Восточного Иерусалима. Вашингтон планирует, что Старый город, в котором находится одна из главных святынь ислама (мечеть Аль-Акса), будет находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств. Тем не менее cпецпредставитель вашингтонской администрации Джейсон Гринблатт заявил, что США не будут обнародовать политическую часть сделки до ноября 2019 года.

Ранее все политические силы Палестины призвали к бойкоту мероприятия. В МИД РФ заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования". Об отказе от участия в семинаре уже объявили Ирак и Ливан. Между тем, как сообщалось, послать свои делегации на него планируют Египет, Иордания, Марокко и ОАЭ.