В Facebook признались, что проглядели вмешательство в выборы в США 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Руководство компании Facebook не смогло оперативно разглядеть вмешательство в ход президентских выборов в США 2016 года, которое заключалось в размещении дезинформации на страницах социальной сети. Как передает газета The Wall Street Journal, такое признание сделала в среду на фестивале креативности "Каннские львы - 2019" исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

"Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели", - заявила она, отвечая на вопросы участников пленарной сессии форума. Сэндберг пояснила, что в Facebook в принципе были готовы отразить атаки хакеров три года назад, но оказались неспособными купировать кампанию дезинформации на своих платформах.

Исполнительный директор компании, как передает газета, сообщила также об отсутствии у Facebook планов крупных приобретений. Сэндберг при этом обратила внимание на важность небольших сделок, назвав в качестве примера приложение Instagram. В одноименной компании-разработчике на момент ее покупки Facebook в апреле 2012 года работали всего 13 человек, пояснила Сэндберг.

Руководство Facebook ранее не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности, в том числе за недостаточно энергичное противодействие распространению вредоносной информации.

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и сервис Instagram, была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,2 млрд пользователей.