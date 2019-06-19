Опрос: американцев тревожит возможность вмешательства других стран в выборы президента

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Многие американцы обеспокоены возможностью того, что представители других государств предпримут попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года в США. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго.

Респондентов спросили, как они относятся к попыткам других государств оказать влияние на исход выборов в стране каким-либо из четырех методов: воздействие на применяемые при голосовании системы, влияние на мнение избирателей о кандидатах, на самих кандидатов, а также похищение информации у политиков или партий. В каждом из четырех случаев от 47% до 50% участников опроса заявили, что испытывают очень глубокую обеспокоенность в связи с данной возможностью, от 28% до 30% сказали, что обеспокоены в некоторой степени. От 21% до 24% респондентов отметили, что это их почти или совсем не волнует.

Согласно приведенным подсчетам, суммарно 63% респондентов высказали глубокую обеспокоенность относительно возможности применения хотя бы одного из указанных методов вмешательства в выборы. Как констатируют исследователи, демократы относятся к данной проблеме значительно серьезнее, чем республиканцы.

Как отмечается, 38% участников опроса заявили, что одобрительно относятся к тому, как президент США Дональд Трамп выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживаются 60%. Опрос проводился по всей стране в период с 13 по 17 июня по телефону. В нем приняли участие 1116 человек, имеющих право голоса.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).