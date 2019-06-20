Генпрокуратура Казахстана направила в суды 36 дел о нарушениях на выборах президента

НУР-СУЛТАН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана направила в суды 36 дел об административных нарушениях на выборах президента страны, прошедших 9 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, опубликованном на сайте ведомства вечером 19 июня.

"Выборы президента Республики Казахстан проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента страны, допущено не было. В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении - шесть", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за выдачу гражданам бюллетеней, в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности, на них наложены штрафы. Девять избирателей оштрафованы за нарушение требования о равном избирательном праве: один избиратель - один голос - один бюллетень. В основном они брали бюллетени за членов семьи.

"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события", - пояснили в пресс-службе.

По итогам проверки в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.

В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.