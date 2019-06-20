Виктор Медведчук обвинил Гройсмана в непомерном наращивании госдолга

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нанес экономике Украины колоссальный вред, поскольку при нем значительно вырос государственный долг страны. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Как видим, долги при Гройсмане росли невиданными темпами. Более того, займы брались на короткие сроки и под заоблачно высокие по мировым меркам проценты. Но у амбициозного премьера-"реформатора" о долгах, накопленных "реформаторами", рассказывают с гордостью и пиететом", - приводит его слова сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук добавил, что, по мнению международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor's, размещенные Украиной еврооблигации имеют высокую степень риска и черты спекулятивности. "Другими словами, они имеют рейтинг, близкий к "мусорному", - считает политик.

Как сообщило Министерство финансов Украины, объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд, составив $79,82 млрд. До октября 2019 года стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $4,5 млрд. Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что на начало 2019 года объем выплат по обслуживанию и погашению внешнего госдолга оценивался в $6,3 млрд.