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МИД Ирана решительно осудил нарушение воздушного пространства страны беспилотником США

В Тегеране назвали действия американских военных "провокационными, враждебными и незаконными"

ТАСС, 20 июня. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави осудил в четверг нарушение воздушного пространства страны со стороны американского беспилотного аппарата (БПЛА). Заявление дипломата распространила пресс-служба МИД Ирана.

"Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Ирана беспилотником США и отвергаем такие провокационные, враждебные и незаконные действия", - заявил Мусави.

В четверг иранский телеканал PressTV сообщил, что бойцами КСИР сбит американский БПЛА Global Hawk. Указывалось, что беспилотник поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как он вторгся в воздушное пространство страны.

Американские представители опровергли информацию о полетах своих БПЛА в воздушном пространстве Ирана. Позднее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ВС США сообщило, что иранская ракета "земля-воздух" сбила БПЛА MQ-4C Triton США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Тегеране продолжают настаивать, что дрон был сбит в воздушном пространстве страны.

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