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Зеленский подписал указ о реорганизации своей администрации в офис президента

Возглавлять офис главы государства будет нынешний руководитель офиса

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать офис президента вместо существующей администрации главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в четверг.

"Образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины", - сказано в документе.

В указе поясняется, что офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, его задачей является "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией полномочий". Возглавлять офис главы государства будет нынешний руководитель офиса. Помимо этого, указ постановляет создать комиссию по реорганизации администрации президента в его офис, главой комиссии назначен Стасенко Игорь.

Ранее Зеленский ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое - "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина. В здании на Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".

Теги
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