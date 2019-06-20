Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьер-министра

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выбыл из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 20 июня четвертого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.

Как объявила после подсчета голосов Шерил Гиллан, исполняющая обязанности главы Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, Джавид с 34 поданными за него голосами занял последнее место и по внутрипартийным правилам не прошел в следующий тур.

Лидер кампании не изменился. Им остается бывший глава МИД Борис Джонсон, который в четверг заручился поддержкой 157 из 313 депутатов. В следующий раунд выборов вышли также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (61) и нынешний глава МИД страны Джереми Хант (59). Примечательно, что Гоув впервые переместился на второе место, обогнав Ханта, а вместе они получили меньше голосов, чем Джонсон.

Позднее в четверг состоится еще одно голосование, по итогам которого число претендентов сократится до двух. Имя нового премьера должно стать известно к концу июля, а победителя в голосовании по почте определят 160 тыс. рядовых членов правящей партии.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.