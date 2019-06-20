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Политический кризис в Молдавии
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Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Михаил Поалелунжь подал в отставку после решений, спровоцировавших политический кризис в стране

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Об этом сообщает в четверг пресс-служба КС.

"20 июня Михаил Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщений.

Покинуть свои посты шестерых членов КС призывали президент страны Игорь Додон и премьер-министр республики Майя Санду, которые обвиняли их в обслуживании интересов контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против ДПМ, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил сформированное партиями правительство незаконным и потребовал от президента распустить парламент. Со своей стороны ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты. После этого судьи КС отменили свои последние решения.

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МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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