В Японии получено разрешение на возобновление полетов истребителей-бомбардировщиков F-35A

ТОКИО, 20 июня. /ТАСC/. Властb города Мисава (Япония), где расположена крупная база ВВС страны, дали в четверг согласие на возобновление полетов размещенных там новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля. С тех пор в стране машины такого типа было запрещено поднимать в воздух, передает информационное агентство Kyodo.

10 июня Минобороны Японии объявило, что F-35A разбился из-за того, что его 41-летний пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В документе подчеркивается, что у самолета вряд ли были какие-либо технические неполадки.

Такой вывод был сделан на основе информации, в соответствии с которой F-35A до падения обменивался данными с другими машинами, участвовавшими в тренировках, а также с наземным пунктом слежения. В то же время носитель памяти черного ящика F-35A, который упал в океан в окрестностях базы Мисава, все еще не найден.

Минобороны пообещало, что усилит обучение пилотов навыкам, позволяющим в любой ситуации не терять ориентацию в пространстве. При этом Токио уведомил, что не намерен менять свои планы дальнейших закупок F-35A в США.

Разбившийся самолет был собран в Японии из американских компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это первый случай падения F-35A, такие истребители только начинают поступать в распоряжение вооруженных сил ряда союзных Вашингтону стран. В то же время в прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в Соединенных Штатах в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС и оснащения двух легких авианосцев.