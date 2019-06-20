ЕС может созвать саммит в конце июня - начале июля для выбора кандидата на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза вряд ли смогут на нынешнем саммите согласовать имя кандидата на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), поэтому, вероятнее всего, будет созвана еще одна встреча в конце июня - начале июля. Об этом заявил в четверг премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"У меня ощущение, что сегодня мы не сможем выбрать новых глав Еврокомиссии и Евросовета. Есть вероятность, что будет созван новый саммит в конце июня или начале июля", - сказал он.