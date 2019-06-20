Зеленский оценил затраты на восстановление Донбасса в почти $11,5 млрд

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. На восстановление Донбасса Украине надо более 300 млрд гривен ($11,4 млрд). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг на встрече "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

"Отдельно я хочу остановится на восстановлении Донбасса, - сказал он, обращаясь к бизнесменам. - По расчетам украинских экспертов, для этого нам надо больше 300 млрд гривен. Это будет большой проект по реинтеграции".

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев "не будет ждать окончания войны". "На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены пребывать на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой свободной независимой Украине", - считает он.

Зеленский напомнил, что недавно он был во Франции и Германии, где "местный большой бизнес готов помогать Украине и инвестировать в нее".

"Но это наша страна, мы в долгу перед ней, - обратился президент Украины к украинским бизнесменам. - Я призываю вас не стоять в стороне и присоединиться к финансированию этого проекта. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса - Ренату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку. С другими [бизнесменами] я еще не встречался".