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Иран направил жалобу в ООН в связи с инцидентом с беспилотником США

Жалоба направлена по дипломатическим каналам, отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави
БПЛА Global Hawk EPA PHOTO DEPARTMENT OF DEFENSE/HO
Описание
БПЛА Global Hawk
© EPA PHOTO DEPARTMENT OF DEFENSE/HO

ТАСС. 20 июня. Тегеран направил в ООН жалобу в связи с инцидентом со сбитым в четверг беспилотным аппаратом армии США. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

"Мы решительно осудили и направили жалобу на провокационные и агрессивные действия США по дипломатическим каналам, в частности через механизм ООН", - цитирует агентство слова дипломата. Мусави добавил, что Иран выступает против эскалации напряженности, но в случае агрессии будет решительно обороняться.

Ранее в КСИР заявили, что сбили американский разведывательный БПЛА Global Hawk ("Глобал хоук"). В то же время, по данным агентства Reuters, это была модель MQ-4C Triton. Иранская сторона указала, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны. Между тем Пентагон подтвердил факт уничтожения летательного аппарата, но заявил, что это произошло в международном воздушном пространстве.
 

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