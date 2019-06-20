Иран направил жалобу в ООН в связи с инцидентом с беспилотником США

ТАСС. 20 июня. Тегеран направил в ООН жалобу в связи с инцидентом со сбитым в четверг беспилотным аппаратом армии США. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

"Мы решительно осудили и направили жалобу на провокационные и агрессивные действия США по дипломатическим каналам, в частности через механизм ООН", - цитирует агентство слова дипломата. Мусави добавил, что Иран выступает против эскалации напряженности, но в случае агрессии будет решительно обороняться.

Ранее в КСИР заявили, что сбили американский разведывательный БПЛА Global Hawk ("Глобал хоук"). В то же время, по данным агентства Reuters, это была модель MQ-4C Triton. Иранская сторона указала, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны. Между тем Пентагон подтвердил факт уничтожения летательного аппарата, но заявил, что это произошло в международном воздушном пространстве.

